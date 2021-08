Tra poco meno di un mese inizia la scuola, ma qual è lo stato di salute degli edifici scolastici messinesi? Tre anni fa scoppiò un vero e proprio caso sulle scuole messinesi, quando si scoprì che su 104 plessi solo 6 erano a norma sul fronte sismico. Da allora è iniziato un percorso per la verifica e la messa in sicurezza degli edifici. Entro la fine dell'anno saranno tutti in regola

© Riproduzione riservata