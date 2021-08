Manca poco meno di un mese alla fine dell'isola pedonale di Torre Faro ed è tornato alla ribalta il pass residenti. Lo hanno previsto Comune e Atm pochi giorni fa, ma ad oggi è ancora tutto sulla carta. Non è stato stabilito come e dove richiederlo. Intanto i residenti delle vie non pedonalizzate non ce la fanno più a sopportare il caos. Da via Pozzo Giudeo immagini inequivocabili

© Riproduzione riservata