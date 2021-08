Incendi, a Messina nessuna tregua di Ferragosto

Nessuna pausa per i vigili del fuoco. Anche ieri, giornata di Ferragosto, le fiamme non hanno dato tregua. Un vasto incendio ha tenuto impegnati vigili e uomini della forestale dalle 14 alle 22. In fumo decine di ettari di macchia mediterranea. Fiamme ben visibili dalle spiagge del litorale nord. Evacuata la comunità Faro. In azione Canadair ed elicotteri. Oggi un vasto fronte di fuoco a Gioiosa Marea. Incendi di dimensioni più piccole a Mili San Pietro e San Filippo Inferiore.

