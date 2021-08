Continua a salire il numero dei nuovi positivi in Sicilia: negli ultimi 7 giorni l'incidenza settimanale ha raggiunto quota 125 casi su 100mila abitanti con un aumento del 25.5%. In salita anche i ricoveri ospedalieri.

A Messina adesso i ricoverati in terapia intensiva sono 5. All'ospedale Papardo il reparto di malattie infettive è giunto alla saturazione: 16 ricoverati su 16 posti letto. Covistat 19: “Tra domani e il 26 agosto supereremo le soglie ospedaliere”.

