Ancora una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco. Oggi fiamme a Curcuraci e in via Salandra. Ieri roghi in tutta la provincia: da Forza D'Agrò a Barcellona. La Cisl invoca l'ampliamento delle piante organiche e l'apertura di un distaccamento nella zona sud. “Personale stremato”.

