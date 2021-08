Papa Francesco ha nominato il Cardinale messinese Franco Montenegro, membro della Congregazione per le Cause dei Santi. Un incarico che arriva dopo aver lasciato l'arcidiocesi di Agrigento per raggiunti limiti di età. Ma non sarà l'unico incarico per il nostro concittadino in Vaticano che ricoprirà presto anche un ruolo di prestigio nel settore della promozione umana visto il suo impegno verso i migranti.

© Riproduzione riservata