Ponte sullo Stretto, interviene Sicindustria. L'intervista al vicepresidente Blandina

Nel dibattito che riguarda il Ponte sullo Stretto interviene Sicindustria. Non è piaciuta la decisione di procedere ad ulteriori studi e approfondimenti sulle tre campate che non possono contare su un progetto come quello a una campata che sarebbe invece immediatamente cantierabile. Il vertice regionale degli industriali scrive al ministro dei Trasporti Giovannini. “Registriamo equilibrismi- si legge nella lettera e una manifesta e sostanziale volontà di non realizzare l'opera”. Abbiamo ascoltato il vicepresidente vicario regionale Ivo Blandina

