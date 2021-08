Messina, il fenomeno del sole rosso sul Tirreno. Gli effetti degli incendi - IL VIDEO

Sole rosso, aria irrespirabile e pregna di fumo. La Sicilia è assediata dagli incendi con conseguenze drammatiche per il territorio. Tantissimi i roghi che stanno mettendo in ginocchio anche Messina e la sua provincia. Con effetti anche sotto il profilo cromatico. E così in un pomeriggio d'estate il sole sopra il mar Tirreno si è improvvisamente colorato di rosso. Lo strano fenomeno atmosferico che sta vivendo in queste ore Messina ha una spiegazione: appunto i vasti incendi che stanno devastando la zona dei Nebrodi e delle Madonie e in particolare uno che tra Gaggi e Castel di Lucio, con il fumo che ha creato questo effetto speciale. Le immagini che arrivano dalla spiaggia di Portorosa sono la conferma di ciò che è possibile osservare in tutta la fascia costiera: bagnanti e turisti stanno ammirando proprio in questi minuti un tramonto tanto drammatico per gli effetti a monte quanto unico.

