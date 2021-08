Entro Ferragosto in Sicilia, procedendo di questo passo, potrebbero essere raggiunte e superate le soglie relative alle ospedalizzazioni concesse dalle nuove disposizioni ministeriali per non passare in zona gialla. Preoccupa soprattutto la percentuale delle ospedalizzazioni nei reparti ordinari. Contenuti i ricoveri in terapia intensiva. Un segno inequivocabile dell'efficacia dei vaccini.

