Messina, spento con gli elicotteri l'incendio a Santo Stefano Medio. LE IMMAGINI COL DRONE

E’ in corso di spegnimento l’incendio che dalla tarda mattinata di oggi ha costituito l’ennesima minaccia per il territorio comunale, stavolta a Santo Stefano Medio. Due squadre di vigili del fuoco partite dal Comando provinciale di via Salandra, con il supporto della Forestale, sono state impegnate lungo un costone del villaggio della zona sud. Le fiamme, oltre a divorare la vegetazione, si sono avvicinate minacciosamente ad alcune abitazioni. Tra le case a rischio, quella di un nucleo familiare in quarantena che sono in preda alla disperazione.

Nel pomeriggio l'intervento degli elicotteri del corpo forestale, dotati di benna per il trasporto dell'acqua marina, ha scongiurato il peggio. Di fatto spento l'incendio.

