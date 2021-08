Il caldo afoso di oggi, con temperatura percepita di oltre 40 gradi, ha mandato in tilt il meccanismo del campanile del Duomo di Messina che ha ripetuto alle 18.30 quanto succede giornalmente alle 12 in punto. Al suono dell’Ave Maria di Schubert, nel più grande e complesso orologio meccanico e astronomico del mondo sono entrati in azione i diversi automi di bronzo, sotto lo sguardo perplesso dei pochi passanti.

