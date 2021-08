Messina, gli incendi sembrano dare tregua. Canadair in azione nella zona di Gallo d'Oro

Gli incendi sembrano dare una tregua alla provincia di Messina. Dopo tre giorni si sono spenti i roghi in città in particolar modo quello del rione Giostra che si è estinto autonomamente nel corso della notte. Stamattina invece intervento necessario da parte della forestale e dei vigili del fuoco a Camaro per verificare che non fosse ripresa la attività.

Sei, invece i lanci dei canadair sulla zona di Gallo d’Oro per spegnere le fiamme che imperversavano oramai da più di 24 ore.

