Messina, vaccini avanti tutta. In ospedale dai parenti solo col green pass

Vaccini avanti tutta nonostante il caldo. Ieri in provincia di Messina 3763 somministrazioni. Tra queste 1.505 prime dosi. Dal 6 agosto si potrà andare dai parenti ricoverati in ospedale ma solo se in possesso del green pass. Sale il numero dei contagiati a Messina e provincia. La pressione sugli ospedali resta stabile. A Lipari un turista all'ultimo giorno di vacanza, che si è sottoposto volontariamente agli screening effettuati dall'Asp viene trovato positivo. Proseguirà forzatamente la sua vacanza a Messina ma in quarantena. Nel distretto di patti 37 positivi.

