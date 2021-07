Dopo la bocciatura della Tari 2021 in consiglio comunale, MessinaServizi e Comune iniziano a fare i conti su come rimodulare servizi e spese dei rifiuti. Non ci saranno gli aumenti in bolletta per i cittadini e alla società mancheranno 6 milioni di euro. Oggi giornata di confronti a Palazzo Zanca. Il presidente di MessinaServizi: “Non faremo pagare alla città le conseguenze dei capricci politici contro il sindaco”.

