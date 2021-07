Il presidente Nello Musumeci a tutto campo: dal Ponte alle autostrade

"L'autostrada è una vergogna come lo è la rete ferroviaria che non ci consente di mettere in funzione l'alta velocità”. Il presidente Nello Musumeci a tutto campo per l'ultima puntata di “Scirocco Estate” andata in onda ieri dal Marina del Nettuno. Il presidente ha parlato di Ponte, di rifiuti, di politica ma anche di Nemo Sud: “Siamo impegnati - ha detto Musumeci - a garantire il servizio erogato ma non l'erogatore del servizio specie alla luce di un'indagine della magistratura sulla quale non voglio aggiungere altro”.

© Riproduzione riservata