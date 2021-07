Abitanti e commercianti di S. Agata oggi sono scesi in strada per farsi ascoltare e dire no a questa idea di pista ciclabile sulla via Consolare Pompea. Temono che accada quello che si è già verificato nel tratto in cui la pista c'è già e segnalano una situazione già troppo caotica per la circolazione e la viabilità della zona. Non sono contrari alla pista ciclabile, ma a questo progetto dicono fermamente no. Li abbiamo ascoltati

