La Notte bianca "Vaccini e cultura": domani all'Ospedale militare di Messina

Gli Assessori, all’Emergenza Covid, Dafne Musolino, e alla Cultura, Enzo Caruso, insieme al Colonnello medico Alfonso Zizza, direttore dell’Ospedale Militare; al Direttore Sanitario dell’ASP Bernardo Alagna; e all’esperto comunale di arte contemporanea Alex Caminiti, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, la Notte Bianca “Vaccini e Cultura” in programma domani, sabato 24, all’Ospedale Militare, a partire dalle ore 19.30 sino all’una circa di notte.

“E’ un’iniziativa promossa dalla Direzione dell’Ospedale Militare – ha spiegato l’Assessore Musolino – che abbiamo immediatamente sposato, lasciandoci coinvolgere nell’organizzazione. Oggi più che mai è necessario focalizzare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza delle vaccinazioni e sulla necessità di aumentare rapidamente il numero dei vaccinati prima della ripresa della scuola; anche i Ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno diffuso infatti una nota in cui sottolineano ai Comuni l’importanza che l’attività didattica riprenda in presenza. La campagna vaccinale è rivolta principalmente sia alle fasce di giovani e giovanissimi over 12 che agli over 60, nelle cui fila non si è ancora raggiunta la piena vaccinazione

© Riproduzione riservata