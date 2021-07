I rifiuti speciali vicino ai terreni coltivati: altro sequestro a Castelmola - VIDEO

A pochi giorni di distanza dall’ultimo sequestro operato in Castelmola (ME), per circa 7.000 mq, i Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno effettuato un nuovo sequestro di altre due aree, per complessivi ulteriori 12.000 metri quadri, anche questa volta adibite a discariche abusive di rifiuti.

In pochi giorni sono stati individuati quasi 20.000 mq di territorio messinese necessitanti di mirati interventi di bonifica, così da restituire territori alle collettività per il corretto sviluppo dei cicli di vita delle comunità e del benessere degli individui.

