Cas e comune seduti ad un tavolo per lo svincolo San Filippo di Messina

Comune e Cas presto saranno seduti a un tavolo per discutere la questione dello svincolo di Sanfilippo che per una convenzione stipulata ben 31 anni fa è l'unico svincolo autostradale cittadino che rimane di competenza del Comune. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il raccordo è pieno di immondizia, al buio, con sterpaglie che invadono la strada e con il manto stradale dissestato. Il tutto a un passo dallo stadio che sarà presto agibile anche per ospitare partire del torneo di serie C e in una zona che sarà riqualificata tra Centro Commerciale di Zafferia e piastra logistica di Tremestieri

© Riproduzione riservata