Al museo di Messina il “Memorial Adolfo Celi”: in ricordo del grande attore

Il grande cinema, l'attenzione al sociale, ma anche cultura, musica, spettacolo e food. Sono tanti i tasselli del "Memorial Adolfo Celi”, evento solidale organizzato dal Cirs di Messina e che si svolgerà venerdì 23 luglio a partire dalle 19 al Museo Regionale. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa al MuMe, a cui hanno preso parte la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, il direttore del Museo Orazio Micali, il regista Christian Bisceglia e i conduttori dell'evento Massimiliano Cavaleri e Marika Micalizzi.

Nell'ambito dell'iniziativa, verrà proiettato il docufilm di Alexandra Celi, per la regia di Leonardo Celi e Roberto Savoca, “Era la più bella di tutti noi”, dedicato alla madre Veronica Lazar. Alexandra e Leonardo Celi, figli dell'artista scomparso, presenzieranno alla serata.

La manifestazione, oltre a celebrare l'illustre messinese, che ha offerto un importantissimo contributo alla cinematografia internazionale, si propone come un appuntamento dall'alta valenza educativa. Il Cirs infatti ha bandito un concorso di cortometraggi sul tema della violenza di genere che ha coinvolto gli studenti delle scuole messinesi, dell'Università e registi amatoriali, con l'obiettivo di attuare azioni di informazione e contrasto alla violenza in tutte le sue forme.

Nel corso del Gala del 23 luglio saranno proclamati i vincitori del concorso di corti, selezionati da una giuria altamente qualificata e verrà conferito il “Premio Adolfo Celi”.

A ricevere il riconoscimento saranno il regista Christian Bisceglia, reduce dal successo internazionale di “Cruel Peter” e gli attori Maurizio Marchetti e Federica De Cola.

Ma ci sarà spazio anche per la cultura, grazie alla partnership solidale instaurata con il MuMe e l'Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, che consentirà al pubblico partecipante all'evento, su prenotazione, di godere di una visita guidata attraverso i più celebri capolavori del nostro Museo.

La serata partirà con un rinfresco-degustazione curato da Assopanificatori di Confesercenti Messina, con la collaborazione dell'I.I.S Antonello.

Il live show, condotto dai giornalisti Massimiliano Cavaleri e Marika Micalizzi vivrà anche di momenti di musica con il Conservatorio “A. Corelli”, la cantante Roberta Marchese accompagnata al piano dal maestro Natale Pagano e i Quarto Canale. Il ricco programma della manifestazione abbraccia anche la danza, con la compagnia Marvan Dance Group di Mariangela Bonanno. Il coordinamento dell'intero spettacolo è affidato a Valerio Vella.

L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto al Cirs.

© Riproduzione riservata