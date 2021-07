Sanità a Messina, il calvario dei pazienti e l'odissea delle liste d'attesa

Accedere ad una visita nella sanità pubblica spesso è una vera odissea. Ritardi, disservizi e liste d'attesa troppo lunghe. Il Covid ha peggiorato una situazione che già prima della pandemia faceva registrare troppe difficoltà per cittadini e pazienti. La denuncia arriva da un gruppo di associazioni che insieme alla Cgil chiede risposte precise all'Asp e alla Regione. Liste d'attesa troppo lunghe per una visita con il sistema pubblico, difficoltà di accesso alle cure, costi in più per rivolgersi alla sanità privata.

