Pericoloso incendio in centro città. Precisamente tra la via Orso Corbino e via La Farina, nella corsia destinata al passaggio del tram, le fiamme stanno interessando una vasta area ricoperta da erba secca e sterpaglie che circondano il ponte ferroviario di Gazzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, subito allertati per evitare che il rogo si propagasse in altre zone.

