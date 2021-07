Iniziano ad aumentare, come previsto, i casi di Covid anche in Sicilia. Messina si mantiene ancora a livelli bassi rispetto alle altre province dell'isola ma non cala l'attenzione. Fioccano le iniziative per incrementare la campagna vaccinale per l'aumento dei contagi da Covid già registrati in Sicilia. Ancora due zone rosse nell'agrigentino da domani. Successo per i vaccini legati alla cultura e allo spettacolo. Venerdì al Museo. Sabato all'ex ospedale Militare.

