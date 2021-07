Domani in Prefettura vertice con il Comune per discutere dell'esposizione di Vara e Giganti. Il Covid ferma per il secondo anno la tradizionale processione, ma si sta cercando di trovare soluzioni alternative. Se ne discuterà anche in consiglio comunale con un ordine del giorno dedicato proprio a Vara e Giganti. In aula però anche un altro tema caldo: l'isola pedonale di Torre Faro

© Riproduzione riservata