E' San Marco D'Alunzio il comune più virtuoso in provincia di Messina in tema di vaccini. A sottoporsi al siero per l'immunità da Covid 19 il 100% dei residenti. Bene anche Limina e Mistretta dove si va oltre il 74%. Messina, il 19 giugno, occupava il terz'ultimo posto tra i capoluoghi di provincia: 51,57%

