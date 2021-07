Torna al centro della discussione la pista ciclabile della zona nord. C'è un progetto per il prolungamento che continua a suscitare non poche critiche. Oggi in commissione a Palazzo Zanca nuovo dibattito, i commercianti della zona continuano a dire no a questa ipotesi. Anche i consiglieri sono contrari, ma ci potrebbero essere delle alternative

© Riproduzione riservata