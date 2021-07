Francesco, affetto da Sla, uno dei pazienti del centro Nemo Sud che ha chiuso il 30 giugno scorso e rischia di non riaprire, ha annunciato che inizierà nelle prossime ore lo sciopero della fame. Una decisione che potrebbe costargli la vita. Scatta una gara di solidarietà. Dal senatore Davide Faraone ai sindacati. “Facciamo noi lo sciopero per te”. Dino Bramanti, ex direttore scientifico: “Dobbiamo fare di tutto per non perdere Nemo Sud”.

