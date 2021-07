Messina: tutti negativi i tamponi alla "Come d'incanto"

Tutti negativi i tamponi di ospiti e operatori della casa di riposo “Come d'incanto” eseguiti ieri dall'Usca istituito dall'Ufficio Emergenza Covid 19. Gli esiti si sono avuti nella tarda mattinata di oggi. A sorpresa anche l'anziano, che era stato ricoverato mercoledì prima al Piemonte e poi al Policlinico, per il quale era stato ipotizzato il contagio della variante Delta, dopo un tampone di controllo è risultato negativo. Ha solo un lieve stato febbrile ma non è Covid. Una storia che mette in evidenza la situazione di grande attenzione che si vive a causa di questa pandemia che non è ancora finita

