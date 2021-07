Continuano a salire i numeri dei contagi da Covid 19 in Sicilia. Solo ieri sono stati 288 i nuovi positivi. Di questi 36 a Messina. La curva tende a crescere. Non ha lo stesso trend la percentuale dei vaccinati che nell'isola supera di poco il 50% considerando anche chi ha fatto una sola dose. Intanto ieri sono state decretate due nuove zone rosse nel nisseno. Sono i numeri a determinare le chiusure. E, per come stanno andando le cose, non lasciano ben sperare

