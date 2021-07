Terreni agricoli sui Nebrodi: una frode "europea" da 100mila euro

Frode da 100 mila euro al bilancio dell’Unione europea: utilizzati terreni agricoli falsamente acquisiti in comodato anche da persone in realtà decedute da circa un trentennio. I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno individuato un’azienda agricola di Capri Leone il cui titolare aveva dichiarato falsamente il possesso di numerosi terreni agricoli a Caronia.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sant'Agata di Militello, coordinate dalla procura di Patti, hanno consentito di smascherare la truffa. E’ emerso come i titoli di possesso dichiarati dall’indagato risultassero completamente falsi: dal fittizio contratto di comodato, disconosciuto dai comodanti, sino all’utilizzo di contratti falsamente sottoscritti da soggetti deceduti da oltre trent'anni. In questo modo l’imprenditore ha ingannato l’Agea, evidenziando una consistenza aziendale in realtà non posseduta, nettamente superiore a quella reale. Su disposizione del Tribunale di Patti, come richiestro dal sostituto procuratore Andrea Apollonio, è stata data esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, per le somme indebitamente percepite, per un ammontare pari a oltre 16 mila euro.

