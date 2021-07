"Scirocco" torna a soffiare su Rtp dal 16 luglio: interviste singole per raccontare la città

Torna su Rtp dal 16 luglio "Scirocco" il talk condotto da Emilio Pintaldi che ha tenuto compagnia ai telespettatori della TV del gruppo Ses sino al 25 giugno scorso. Torna con un format diverso ma con lo stesso obiettivo di sempre: raccontare la città. Interviste singole a politici, attori, artisti, sindacalisti per conoscere meglio i personaggi che animano ogni giorno le cronache di Messina. Location diversa: dagli studi di Rtp Scirocco Estate si sposta alla Marina del Nettuno in un luogo simbolo. Ad un passo dalla prefettura e affacciati sulla falce. Tre puntate, ogni venerdì sera, in cui ancora una volta si cercherà di approfondire i temi di maggiore attualità.

