I nodi per l'avvio dei lavori del grande centro Commerciale di Zafferia sono stati sciolti. L'ultimo adempimento che richiedeva alcune integrazioni da parte del Ministero dei Trasporti è stato soddisfatto ed è a Roma per l'ok definitivo, il protocollo di legalità è stato firmato, il Comune ha tutto per il rilascio del permesso a costruire. L'intero progetto sarà presentato al Comune la prossima settimana.

© Riproduzione riservata