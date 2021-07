Si allunga l'elenco delle vittime della strada nel messinese. Ieri, a Terme Vigliatore, è morto il quarto scooterista in soli dieci giorni. A perdere la vita, sul lungomare Marchesana, un 42enne che si è schiantato contro un'auto proveniente da una traversa. Decisive per le indagini le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza. Sequestrati i due mezzi, indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto.

© Riproduzione riservata