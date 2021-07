La situazione attuale, il numero dei contagi ma soprattutto il dilagare della variante Delta, sta portando il Governo a riflettere sull'opportunità di far ritornare la Sicilia in zona gialla. Purtroppo l'isola è la seconda in Italia nella classifica nera con 150 contagi in un giorno, dopo il Lazio. Fari puntati su vaccini e tamponi. A Messina si è intanto cambiato l'ingresso dei drive in all'ex Gazometro.

