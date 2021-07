Elezioni universitarie a Messina: il confronto organizzato da GdS tra tutti i candidati agli organi superiori

Si rinnovano gli organi superiori dell'Università di Messina. Gli studenti sono chiamati al voto elettronico il 14 e il 15 luglio prossimi per eleggere due rappresentanti per il CdA, cinque per il Senato e due per il CSASU. Ecco tutti i nomi in lizza, i programmi e tante curiosità sui candidati.

CDA (2 candidati da eleggere)

Lista Genesi: Damiano Restuccia (Gea Universitas), Vittorio Silvestro (SUD)

Lista ORUM: Antonio Pagliaro (ORUM), Vera Gregoli (Cloud), Samuele Famà (ORUM), Chiara Princiotta (Cloud)

SENATO (5 candidati da eleggere)

Lista Genesi: Guglielmo Gullifà (Atreju), Rosario De Natale (SUD), Costanza Pizzo (UDU), Carlo De Leo e Salvatore Varrica

Lista ORUM: Simona Calabrese (Morgana), Emanuele Faraone (UniXMe), Danilo Currò (Credito Accademico), Pierluca Picciolo (Figli di Ippocrate), Fabio Bertolami (Athena), Gabriele Freni (Oltre), Emma Parisi (Orione)

CSASU (2 candidati da eleggere)

Lista Genesi: Salvatore Varrica, Carlo De Leo, Costanza Pizzo (UDU)

Lista ORUM: Vera Gregoli (Morgana), Fabio Bertolami (Athena), Gabriele Freni (Oltre), Emma Parisi (Orione)

