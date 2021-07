Messina Servizi ripulisce il rione Taormina

Anche Messina Servizi fa la sua parte per restituire pulizia e decoro al rione Taormina. Qualche giorno fa - dopo le numerose segnalazioni di residenti e titolari di attività della zona - l'Istituto Autonomo Case Popolari si era occupato della scerbatura della zona, ridotta praticamente a una selva. Oggi le squadre di Messina Servizi - così come annunciato dal presidente Giuseppe Lombardo qualche giorno fa - sono intervenute per rimuovere tutti i rifiuti abbandonati dagli incivili nella zona.

Gli interventi di bonifica sono iniziati questa mattina e proseguiranno fino al completamento delle due aree adiacenti alla via Caio Valerio Catullo.

