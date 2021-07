Le strade dei Colli invase dai rifiuti, interviene Messina Servizi. Ma bisogna scovare gli incivili!

Squadre di Messina servizi all'opera dalla tarda mattinata di oggi per rimediare allo scempio causato da incivili che continuano a liberarsi dei rifiuti abbandonandoli ai margini delle strade che conducono sui Colli Sarrizzo, il polmone verde della città. Tonnellate di immondizia lanciate spesso dai finestrini che spesso finiscono nei dirupi dove gli operatori non riescono ad arrivare. Oggi un'operazione di bonifica massiccia che restituisce decoro a dei luoghi bellissimi, ma al tempo stesso va trovato un rimedio affinché questa pessima usanza di molti cittadini possa ripetersi già dalle prossime ore. In questi luoghi è difficile installare delle telecamere di video sorveglianza e quindi solo con dei controlli accurati da parte delle forze dell'ordine, magari con l'uso di satelliti come già avvenuto in altre città, sarà possibile cogliere sul fatto gli incivili di turno. Che, a giudicare dalla quantità di rifiuti accatastati ai margini delle strade, non sono pochi.

