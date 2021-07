Vaccini a Messina, l'Hub Fiera verso la trasformazione "pedonale"

L'Hub della Fiera diventerà succursale dell'Hub del Palarescifina. E' il modo migliore per non creare disagi all'utenza con l'appesantimento delle auto sul serpentone che in estate, come è risaputo, si riempie di auto in attesa di imbarcarsi. Disagi anche per chi deve fare i tamponi per gli screening anti Covid 19 all'ex Gazometro, costretto a inserirsi nel serpentone dove ci sono già lunghe code per l'imbarco.

Stamattina lo vediamo nelle immagini, si sono registrate vibranti proteste da parte degli utenti che dovevano accedere allo screening, i quali hanno dovuto aspettare l'arrivo della nave per Villa che ha consentito, dopo circa una ventina di minuti, lo scorrere della fila e l'inversione di marcia verso il drive-in anche con l'intervento delle guardie giurate della Caronte che hanno capito il problema. Intanto sulla trasformazione dell'Hub in Fiera e sull'iniziativa “Le vie del vaccino” abbiamo sentito il commissario per l'emergenza Covid, Alberto Firenze.

