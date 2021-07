Vaccinata la comunità islamica di Messina: è il primo esempio in Italia

Giornata dedicata ai vaccini per la comunità islamica messinese. Nella sede di villa Garufi a Fondo Fucile medici, infermieri e personale dell'ufficio Covid sono impegnati nei vaccini. L'invito, fatto anche tramite una pagina Facebook è rivolto a tutti non solo alla comunità islamica ma anche ai non musulmani. Previste vaccinazioni con Pfizer e Moderna.

"È la prima comunità in Italia dove avviene la vaccinazione all'interno della propria sede, abbiamo creato anche un evento Facebook in modo che arrivi a tutti" dice Iman Sadeq, portavoce del centro islamico. “Abbiamo circa 200 fedeli che frequentano la preghiera del venerdì e il 35 per cento non è vaccinato" dice Mohamed Refaat presidente del Centro Islamico di Messina "Abbiamo diffuso la notizia della vaccinazione anche tra le persone del Banco Alimentare e agli altri immigrati anche non mussulmani, spiegando che esisteva questa importante possibilità oggi qui nel nostro Centro".

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione da parte della comunità islamica" spiega Alberto Firenze commissario per l'emergenza Covid 19.

© Riproduzione riservata