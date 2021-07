Presentata stamattina all'Hub della Fiera l'iniziativa “Le vie del vaccino” che mira al potenziamento della campagna vaccinale anche con “La via del mare”. Un ricco ed articolato programma di eventi che durerà per tutta l'estate da luglio a settembre. La kermesse ideata dall' Ufficio commissariale di Messina in collaborazione con l'Asp e molti Enti pubblici e privati, toccherà diversi luoghi della Cultura, di Messina e provincia.

