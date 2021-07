Dopo la bocciatura della Tari in consiglio comunale si apre un caso politico a Palazzo Zanca. Oggi il sindaco De Luca torna all'attacco e conferma che la delibera sarà ripresentata esattamente uguale. L'aula è divisa. E intanto spunta un nuovo bando di MessinaServizi per affidare a ditte esterne la scerbatura per due mesi. Sul tavolo 950 mila euro.

© Riproduzione riservata