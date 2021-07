Saranno le prime baracche a cadere giù. Aggiudicazione provvisoria per i lavori che serviranno a demolire la baraccopoli dell'Annunziata e a smaltire rifiuti e amianto. Trentacinque baracche saranno spazzate via dalle ruspe. Ne resterà in piedi soltanto una che risale al post terremoto. Potrebbe diventare museo con tanto di mostre fotografiche. Una sorta di monumento ad una vergogna che si protrae da un secolo

