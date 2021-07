Proseguono le indagini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente che ieri, in via Bonino, è costato la vita al ventenne Kevin Costantino. Resta da stabilire quale dei due mezzi, se il ciclomotore o l'auto, sia passata con il semaforo rosso. Domani al Papardo l'autopsia sul corpo del giovane che lavorava come macellaio in un supermercato della zona sud

