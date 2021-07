Da Palermo tre nuovi finanziamenti per i parcheggi di interscambio che sorgeranno in città per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei cittadini. Oggi via libera a quasi 4 milioni per tre parcheggi, due sul viale Europa e uno nella zona della Palmara. Sono aree di sosta che esistono già ma diventeranno a pagamento e cambieranno volto.

© Riproduzione riservata