Ieri a Torre Faro una domenica infernale. Le immagini delle auto incolonnate sotto il sole in via Pozzo Giudeo hanno fatto il giro dei social, poi nel pomeriggio il caos in via Scuole con una raffica di multe per sosta vietata. Residenti in strada a protestare, non sono mancati momenti di tensione. Si continuano a chiedere pass e zone riservate per evitare l'invasione delle auto

