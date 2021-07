Si moltiplicano le iniziative per incentivare la campagna vaccinale anti Covid. Oggi inizia un nuovo open days, tutta la popolazione dai 12 anni in su potrà vaccinarsi senza prenotazione con Pfizer e Moderna. Intanto da domani via ad un cartellone che unisce vaccini e cultura. L'Ufficio Covid sta lavorando anche per portare i vaccini nei lidi.

