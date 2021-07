Diminuiscono i pazienti Covid nei nostri ospedali. Risultati confortanti che non devono però fare abbassare la guardia. Prosegue tra alti e bassi la campagna vaccinale, molti i dubbi dei cittadini sulla vaccinazione eterologa e ancora diversi coloro che resistono per convinzione o per paura. La parola all'esperto.

