L'Atm punta ad ampliare la sua flotta. Nel 2020 sono stati acquistati 17 nuovi bus, adesso l'azienda è alla ricerca di altri 14 mezzi. Ancora ferme le procedure per utilizzare i fondi di Agenda Urbana, si guarda al mercato dell'usato. Sul piatto ci sono 1,7 milioni di euro. L'obiettivo è fare presto per non arrivare impreparati al riavvio dell'anno scolastico a settembre.

