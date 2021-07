L'autorizzazione che mancava per l'avvio della rassegna di cinema, teatro e musica, che sarebbe dovuta partire ieri al Museo Regionale, è stata firmata in mattinata. Adesso il documento è arrivato sul tavolo del direttore del Museo che, superati gli ostacoli burocratici, darà il placet per il via agli spettacoli. Domani in scena il "Teatro dei 3 Mestieri".

