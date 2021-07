A tre settimane dall'avvio dell'isola pedonale a Torre Faro, nulla di fatto per andare incontro alle esigenze dei residenti. Si era parlato di pass, di un monitoraggio per capire quanti ne servissero, di agevolazioni. Ad oggi però tutto tace e da Palazzo Zanca confermano che su questo fronte non ci sono novità.

